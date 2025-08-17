ВСУ вновь атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие

17 августа 2025, 20:41

Гладков: из-за атак ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Фото: istockphoto/dk_photos

Вооружённые силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по семи районам Белгородской области, в результате которых пострадали трое мирных жителей, в том числе 13‑летняя девочка, сообщил в своём Telegram‑канале губернатор Вячеслав Гладков.