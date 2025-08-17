ВСУ вновь атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие
Вооружённые силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по семи районам Белгородской области, в результате которых пострадали трое мирных жителей, в том числе 13‑летняя девочка, сообщил в своём Telegram‑канале губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в селе Никитское Борисовского района при попадании дрона в автомобиль ранен мужчина — с минно‑взрывной травмой и множественными осколочными ранениями его доставили бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода. В Белгородском районе женщина и её 13‑летняя дочь получили баротравмы; ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу (состояние средней степени тяжести), мать отпущена на амбулаторное лечение.
Гладков также сообщил о повреждениях в разных населённых пунктах области: в Белгородском районе по трём населённым пунктам выпущены четыре беспилотника — пострадали кровля, фасад и входная группа административного здания предприятия, была перебита газовая труба (утечка устранена) и повреждены два легковых автомобиля. В Грайвороне дроном повреждён частный дом (фасад и забор), в селе Дорогощь Грайворонского округа нарушена связь — повреждён инфраструктурный объект.
В Шебекинском округе атакованы три населённых пункта: пострадали «Газель», грузовой автомобиль, три частных дома и две хозпостройки. По территории Валуйского округа выпущены четыре беспилотника по двум населённым пунктам — повреждены легковой автомобиль, две единицы сельхозтехники и два частных дома. В посёлке Быценков Краснояружского района FPV‑дрон поразил автомобиль; транспорт повреждён, забор частного дома изрешечён осколками. В Ракитянском районе в селе Святославка повреждена «Газель», а в посёлке Пролетарский дрон сдетонировал на парковке у многоквартирного дома — пострадали пять автомобилей.
