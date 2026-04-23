Беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область

SHOT: взрывы прогремели в Нижегородской области
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в районе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.



Местные жители в беседе с изданием рассказали о нескольких взрывах, от которых в квартирах задрожали окна. Серию громких хлопков слышали в южной части города.

По предварительной информации, российская ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Кстово. Вместе с тем в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в окрестностях Севастополя. Местные власти сообщали о более десяти сбитых БПЛА.

Александр Огарёв

