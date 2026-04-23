Беспилотник ВСУ ударил по жилой многоэтажке в Самаре
Жилой дом получил повреждения в результате атаки БПЛА в Самаре. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Больше всего досталось верхним этажам. По предварительной информации, несколько человек пострадали.
Инцидент произошел в северной части города. В результате удара БПЛА повреждения получили как минимум три квартиры. Место происшествия оцепили сотрудники экстренных служб. Кроме того, на протяжении всей ночи самарский аэропорт Курумоч не принимает и не выпускает воздушные суда на фоне беспилотной опасности.
Ранее поступила информация об атаке ВСУ на Сызрань. Местные жители наблюдали яркие вспышки в небе и слышали гул мотора.
