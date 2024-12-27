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В Курской области нередко проходят снайперские дуэли. Об этом рассказал журналистам командир разведывательной группы батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
По его словам, украинское командование перебросило на данное направление снайперский расчёт из бригады Главного управления разведки (ГРУ) Украины. Это сильно осложняло выполнение боевых задач российских военных, так как опытная группа снайперов ГРУ скрытно передвигалась с одного участка на другой и создавала постоянную угрозу для солдат и офицеров Вооружённых сил РФ.
В итоге снайпер ВС РФ на протяжении девяти дней вёл напряжённую снайперскую дуэль с противником. В ходе противостояния ему удалось выследить и уничтожить четырёх украинских снайперов. По словам Аида, для обнаружения и отвлечения внимания стрелков из ВСУ использовались беспилотники.
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Александр Бойцов