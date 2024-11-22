Российский снайпер одним выстрелом сбил украинский дрон «Баба-Яга»

Татьяна Москалькова передала, что в результате переговоров с Украиной жители Курской области вернулись на родину.

«Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — обратила внимание омбудсмен.

а в РФ добавила, что эта

гуманитарная акция реализовалась с помощью Администрации Президента России, Минобороны РФ, МИД РФ, специальных служб.

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поделилась информацией, что после переговорного процесса с украинской стороной 46 жителей Курской области вернулись домой с территории Украины.Среди возвращённых на родину людей 12 детей, в том числе один — младенец, один — до 3-х лет, а также инвалид — колясочник, подчеркнула Татьяна Москалькова.​Уполномоченный по правам человек