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Снайпер ВС РФ одним точным выстрелом сбил украинский дрон «Баба-Яга» на Соледарском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По предварительной версии, брец из отряда «Ибис» добровольческого корпуса в течение нескольких дней выслеживал этот беспилотник, после чего нанёс по нему точный прицельный удар. Гексакоптер был уничтожен.
Ранее сообщалось, что ряд чиновников США и Европы предложили рассмотреть возможность возвращения Украине ядерного оружия, которое было изъято после распада Советского Союза.
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Анастасия Чинкова