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В Курской области украинские военные оказывают серьёзное сопротивление только в первые минуты боя. При любом, даже незначительном, натиске подразделения ВСУ предпочитают отступить.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил командир штурмового отряда Вооружённых сил РФ. По его словам, украинское командование часто отдаёт приказы без учёта оперативной обстановки и не нацеливаясь на какой-то конкретный результат. Офицер пояснил, что ВСУ, подчиняясь таким распоряжениям, предпринимают «действия ради действий», просто для того, чтобы обозначить своё присутствие и продемонстрировать видимость активности.
Кроме того, отметил штурмовик, командиры украинских подразделений командуют, не владея актуальной информацией о расположении сил противника. Отправляющиеся закрепляться на указанных рубежах части ВСУ порой выходят прямо на позиции российских войск и несут из-за этого ощутимый урон. А перехватываемые в эфире панические и даже истерические реплики говорят о низком моральном духе украинских солдат, заключил командир штурмовиков.
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Александр Бойцов