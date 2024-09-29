Комбрига окруженной в Угледаре бригады ВСУ сняли с должности

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Командира 72-й бригады ВСУ, которая обороняет окруженный российскими войсками Угледар, полковника Ивана Винника сняли с должности. Об этом сообщает украинское издание «Страна». К такому выводу пришли, проанализировав социальные сети бригады.
«Командир 72-й бригады ВСУ, <…> судя по всему, снят с должности», — указано в материале.Отмечается, что на одной из записей в соцсетях комбриг Винник благодарит солдат и офицеров бригады и подводит итоги своей службы среди них, что похоже на прощание.
Напомним, положение украинских войск в Угледаре стремительно ухудшается, российские бойцы берут город в окружение. Армия России зашла в город с юго-восточной стороны и бои идут уже в многоэтажной застройке. В настоящее время единственный шанс для украинских боевиков из 72-й бригады ВСУ не попасть в «котел» — отступить по единственной дороге на Богоявленку.
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