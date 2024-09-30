ВС России вынудили сдаться в плен солдат ВСУ, оборонявшихся у Красногоровки

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Российские военные «Южной» группировки войск вынудили сдаться в плен солдат Вооруженных сил Украины, которые обороняли опорный пункт в районе Красногоровки на донецком направлении. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
В оборонном ведомстве рассказали, что подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко невзирая на попытки контратак украинских военных быстро реагировали на любое внезапное изменение ситуации.
Сообщается, что российские бойцы по позициям врага вели интенсивный артиллерийский огонь, который корректировался с помощью дронов. Отмечается, что боевики прекратили сопротивление и выкинули из окопа белый флаг, сбросили экипировку и оставили оружие, после чего сдались в плен.
По словам украинских военных, их бросило командование. Помимо этого, солдаты находились без воды шесть дней. Они отметили, что потери среди личного состава Вооруженных сил Украины очень большие. Один из пленных на видео, предоставленном Минобороны рассказал, что российские военные отнеслись к ним с пониманием.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Вынудили сдаться в плен военнослужащих одного из подразделений ВСУ, оборонявших опорный пункт», — отметили в Минобороны России.
Сообщается, что российские бойцы по позициям врага вели интенсивный артиллерийский огонь, который корректировался с помощью дронов. Отмечается, что боевики прекратили сопротивление и выкинули из окопа белый флаг, сбросили экипировку и оставили оружие, после чего сдались в плен.
По словам украинских военных, их бросило командование. Помимо этого, солдаты находились без воды шесть дней. Они отметили, что потери среди личного состава Вооруженных сил Украины очень большие. Один из пленных на видео, предоставленном Минобороны рассказал, что российские военные отнеслись к ним с пониманием.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Уроженка Дзержинска рассказала, как боевик хладнокровно расстрелял ее родителей у калитки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова