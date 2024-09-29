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ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

29 сентября 2024, 13:53
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска предприняли шесть попыток прорваться на российскую территорию в направлении населённого пункта Новый Путь. ВС РФ успешно отразили все эти попытки.

Также из сводки оборонного ведомства следует, что за минувшие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 400 военных. А всего за время боевых действий в регионе – более 18 560 солдат.



Ранее в этот день сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» благодаря своим успешным наступательным действиям взяли под контроль населённый пункт Макеевка в ЛНР.

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#курская область
#минобороны рф
ВС РФ ударили по двум объектам топливной инфраструктуры в зоне СВО
29 сентября 2024, 13:23

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ нанесли удар по двум объектам топливной инфраструктуры Украины в зоне проведения СВО. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила в сводке новостей с фронта.
Помимо этого, российские войска ударили по центру радиотехнической разведки и скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ в 136 районах.

Также подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражающие удары по формированиям двух бригад ВСУ и «Иностранного легиона».

Кроме того, из сводки следует, что подразделения «Западной» группировки войск благодаря своим успешным наступательным действиям освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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#сво
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Адвокат Ефремова опроверг информацию о просьбе актера уйти танкистом в зону СВО
29 сентября 2024, 12:39

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о том, что его подзащитный просил отправить его танкистом в зону СВО. Об этом он сообщил в беседе с каналом RTVI. По его словам, он работает с Ефремовым уже четыре года, часто видится с ними ни разу не слышал от него о таких планах.
«Я работаю с ним с 2020 года, у меня такой информации нет, честное слово. Извините за черный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — приводят слова адвоката.
О прошении Ефремова отправиться в зону СВО писал ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник из окружения семьи актера. Издание утверждало, что он хотел служить танкистом, так как умеет водить, а пить бросил уже давно — как попал в колонию. Отмечалось, что родным актера удалось отговорить его от такой затеи.

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Украина готовится заразить воду в Херсонской области, заявил Сальдо
Сальдо: пленные указали на намерения Киева заразить воду в Херсонской области
29 сентября 2024, 12:38

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Украина готовится применить химическое и бактериологическое оружие для заражения водоёмов Херсонской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо, ссылаясь на слова пленных украинских военных.
Он отметил, что Киев не откладывает эти планы в дальний ящик, а готовится реализовать их в кратчайшие сроки.

На фоне таких возникающих угроз губернатор региона предложил возобновить обучение школьников и жителей области навыкам гражданской обороны. По словам Сальдо, это позволит спасти огромное количество жизней, поскольку граждане будут знать, как оказывать первую помощь и куда бежать в случае атаки.

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#всу
#украина
#херсонская область
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#водоёмы
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Многоквартирный дом в Курске пострадал от внешнего воздействия
Мэр Курска Куцак: многоквартирный дом пострадал от внешнего воздействия
29 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/Standart

Многоквартирный дом в Курске получил повреждения в результате внешнего воздействия. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Игорь Куцак.
Отмечается, что дом по адресу Красная площадь, 2/4 пострадал в результате внешнего воздействия. Никто из жильцов не пострадал.

В настоящее время дом обследуют специалисты, которые дадут оценку характера повреждений. После этого управляющая компания приведёт в санитарное состояние территорию двора.

Также специальная комиссия определит ущерб, чтобы оказать помощью жильцам дома. А региональный Фонд капитального ремонта заменит повреждённые окна в квартирах и местах общего пользования. По итогу проделанных работ будут составлены соответствующие документы.

Собственникам повреждённого жилья выплатят компенсации для проведения ремонта в квартирах.

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Стало известно, когда будут готовы корректировки ядерной доктрины РФ
Песков: корректировки ядерной доктрины России готовы и будут оформляться
29 сентября 2024, 12:16

Фото: сайт Кремля

Корректировки ядерной доктрины России уже готовы, сейчас они будут оформляться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, изменения обусловлены участием стран Запада в украинском конфликте и продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российской границы.
«Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться», — сказал он.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что «развитие ситуации требовало документального оформления, канонизации новых условий», а за применение ответных мер из обновленной ядерной доктрины будут отвечать российские военные.

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#военные
#развитие
#рф
#ядерное оружие
#сво
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ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР
29 сентября 2024, 12:10

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять населённый пункт под контроль удалось в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад».

Также военные поразили живую силу и военную технику четырёх бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области, Макеевки в ЛНР, населённых пунктов Григоровка и Торское в ДНР.

Кроме того, бойцы российского подразделения отразили контратаку штурмового подразделения украинских войск.

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#вс рф
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#лнр
#сво
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ВС РФ ударили по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО
Подполье: ВС РФ ударили по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье
29 сентября 2024, 12:08

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска ударили по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Киеву Запорожье. Там находились офицеры НАТО, сообщили РИА Новости в подполье.
Отмечается, что в результате удара ликвидированы 15 иностранных военный.

Напомним, что ВС РФ наносят удары по местам расположения личного состава, техники украинских войск и наёмников, а также по объектам инфраструктуры страны в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам на территории России.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью ВСУ атаковали беспилотниками семь регионов России. В результате этого в Ростовской области загорелся лесной массив, а в Воронежской области получили повреждения восемь автомобилей мирных жителей.

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#вс рф
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Цыганский «боевой табор» выдавал себя за спецназ «Ахмата» и поплатился: Реакция Алаудинова
Алаудинов: Представлявшиеся бойцами «Ахмата» цыгане награбили на автомобиль
29 сентября 2024, 12:07

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Мошенники представлялись бойцами спецназа «Ахмат» и обманом смогли заработать на дорогой автомобиль. Об этом написал командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
О подробностях произошедшего и иных случаях мошенничества — в материале «Радио 1».

«Ахмат» — не рекламная марка: реакция Алаудинова на денежную аферу

Уточняется, что злоумышленники воспользовавшись именем подразделения, продавали различное техническое оборудование. Введя многих граждан в заблуждение, преступникам удалось заработать немалую сумму денег.

Алаудинов, комментируя данный инцидент отметил, что спецназ «Ахмат» не является рекламной маркой. Командир отметил, что эти аферисты не имеют никакого отношения к подразделению.
«Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — отметил Алаудинов.
Командир добавил, что «Ахмат» является одним из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны РФ.

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ
Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

Мошенниками оказались семеро цыган

Уточняется, что преступников, которые выдавали себя за бойцов спецназа «Ахмат», задержали в Старом Осколе. Ими оказались цыгане. Их удалось выследить волонтерам, которые вызвали спецназ подразделения из Белгорода.

Выяснилось, что задержать удалось семь человек на семи автомобилях. Злоумышленников и имущество передали сотрудникам Росгвардии. Отмечается, что один из них пытался выгородить себя, заявив, что носит камуфляж и символику специальной военной операции в качестве рабочей одежды.

Мошенники свою вину признали. Согласно показаниям одного из них, они продавали генераторы и строительный инвентарь, представляясь бойцами «Ахмата».
Фото: istock / Andrii Zorii

Алаудинов высмеял сообщения о своем попадании в плен

Касаемо введения в заблуждение, недавно в сети появилась информация о том, что Апти Алаудинов якобы попал в плен. Вскоре замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором отметил, что едет в Белгородскую область, где на границе стоят бойцы «Ахмата».
«Тут, оказывается, в интернете меня сегодня взяли в плен, я не в курсе этого просто», — высмеял сообщения мошенников Алаудинов.

Мошенники выманивают миллионы рублей под видом ветеранов СВО

Случай с подразделением «Ахмат» далеко не единичный. В Петербурге 29-летний мужчина выдавал себя за ветерана СВО и обманом выманил у женщины четыре миллиона рублей. Спустя некоторое время аферист добровольно пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном.

По его словам, он выманивал деньги у пострадавшей якобы на суд против российского оборонного ведомства. Через месяц он вновь обратился к знакомой за средствами якобы для оформления справки об инвалидности, лечения и продолжения судебных тяжб.

Ранее стало известно, что злоумышленники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО. Таким способом аферисты выманивали деньги у бойцов спецоперации. Потенциальные жертвы вводили свои данные на фиктивных бланках ведомства. После чего мошенники звонили клиентам, представляясь сотрудниками СК РФ, и убеждали их перевести деньги, якобы необходимые для оформления документов для получения выплат.

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#апти алаудинов
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Комбрига окруженной в Угледаре бригады ВСУ сняли с должности
«Страна»: командира обороняющей Угледар бригады ВСУ Винника сняли с должности
29 сентября 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Командира 72-й бригады ВСУ, которая обороняет окруженный российскими войсками Угледар, полковника Ивана Винника сняли с должности. Об этом сообщает украинское издание «Страна». К такому выводу пришли, проанализировав социальные сети бригады.
«Командир 72-й бригады ВСУ, <…> судя по всему, снят с должности», — указано в материале.
Отмечается, что на одной из записей в соцсетях комбриг Винник благодарит солдат и офицеров бригады и подводит итоги своей службы среди них, что похоже на прощание.

Напомним, положение украинских войск в Угледаре стремительно ухудшается, российские бойцы берут город в окружение. Армия России зашла в город с юго-восточной стороны и бои идут уже в многоэтажной застройке. В настоящее время единственный шанс для украинских боевиков из 72-й бригады ВСУ не попасть в «котел» — отступить по единственной дороге на Богоявленку.

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