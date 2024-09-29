Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска предприняли шесть попыток прорваться на российскую территорию в направлении населённого пункта Новый Путь. ВС РФ успешно отразили все эти попытки.
Также из сводки оборонного ведомства следует, что за минувшие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 400 военных. А всего за время боевых действий в регионе – более 18 560 солдат.
Ранее в этот день сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» благодаря своим успешным наступательным действиям взяли под контроль населённый пункт Макеевка в ЛНР.
Читайте также:
ВС РФ ударили по двум объектам топливной инфраструктуры в зоне СВО
Украина готовится заразить воду в Херсонской области, заявил Сальдо
ВС РФ ударили по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО
Также из сводки оборонного ведомства следует, что за минувшие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 400 военных. А всего за время боевых действий в регионе – более 18 560 солдат.
Ранее в этот день сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» благодаря своим успешным наступательным действиям взяли под контроль населённый пункт Макеевка в ЛНР.
Читайте также:
ВС РФ ударили по двум объектам топливной инфраструктуры в зоне СВО
Украина готовится заразить воду в Херсонской области, заявил Сальдо
ВС РФ ударили по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО
Анастасия Чинкова