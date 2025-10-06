Командир роты 57-й бригады ВСУ месяцами держит солдат на позициях без еды и воды
В 57-й отдельной мотопехотной бригаде возникли серьезные обвинения против командира роты с позывным «Потап». По информации источников, он месяцами удерживает своих подчиненных на позициях без необходимого питания и воды. Об этом пишет РИА Новости.
Сам командир находится в 100 километрах от линии фронта. Согласно свидетельствам, один из военнослужащих, который сдался в плен, провел на позициях целых восемь месяцев.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
