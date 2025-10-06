Командир роты 57-й бригады ВСУ месяцами держит солдат на позициях без еды и воды

06 октября 2025, 07:09

Фото: iStock/Irina Piskova

В 57-й отдельной мотопехотной бригаде возникли серьезные обвинения против командира роты с позывным «Потап». По информации источников, он месяцами удерживает своих подчиненных на позициях без необходимого питания и воды. Об этом пишет РИА Новости.