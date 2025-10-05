Вечером в небе над Донецком прогремел мощный взрыв
В небе над Донецком вечером прогремел мощный взрыв. Об этом пишет РИА Новости.
Звук раздался в период между 21:25 и 21:30 по московскому времени. Взрыв слышали в северо-западной части города. Дополнительная информация о характере и последствиях происшествия в настоящее время не приводится.
Ранее сообщалось, что в Белгороде произошли отключения электроэнергии и перебои с водоснабжением. По словам очевидцев, сначала в городе прогремели громкие хлопки, похожие на взрывы. Сразу после этого в южных и центральных районах Белгорода произошли перебои с электричеством, а затем свет полностью пропал.
В отдельных районах города также зафиксировали нарушения подачи воды.
