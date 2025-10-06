Достижения.рф

Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Тульской областью

Фото: iStock/sommersby

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.



По его словам, пострадавших среди местного населения нет. Повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировали.

Губернатор напомнил жителям о необходимости сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы по телефонам: 01, 101, 112.

В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА.

Ранее сообщалось, что в районе Сочи и Туапсе прогремели взрывы. Со стороны Черного моря раздалось от десяти до пятнадцати хлопков. Похожие звуки были слышны вблизи поселка Лазаревское.

5 октября стало известно, что на Украине военнослужащий, который вернулся с фронта, убил ножом свою жену, девятилетнюю дочь и домашних животных — двух кошек и собаку.

