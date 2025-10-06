Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Тульской областью

06 октября 2025, 06:53

Фото: iStock/sommersby

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.





По его словам, пострадавших среди местного населения нет. Повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировали.



Губернатор напомнил жителям о необходимости сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы по телефонам: 01, 101, 112.



