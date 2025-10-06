Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Тульской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших среди местного населения нет. Повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировали.
Губернатор напомнил жителям о необходимости сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы по телефонам: 01, 101, 112.
В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА.
Ранее сообщалось, что в районе Сочи и Туапсе прогремели взрывы. Со стороны Черного моря раздалось от десяти до пятнадцати хлопков. Похожие звуки были слышны вблизи поселка Лазаревское.
