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Владимира Зеленского, который продал страну и душу дьяволу, в ближайшее время могут устранить его «американские работодатели». Об этом заявил командир штурмовиков спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев с позывным Горец в интервью NEWS.ru.
По его мнению, глава киевского режима не должен был ориентироваться на США и допускать конфликта с Россией.
Горец подчеркнул, что такие деньги помогут Зеленскому жить в роскоши и добиться высокого уровня жизни, но потеряно было больше, так как деньги «не повод, чтобы продать страну и душу дьяволу».
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«Америка — страна, в которой официально разрешили «Церковь Сатаны» (деятельность организации признана нежелательной в РФ — прим. ред.) и другие проявления безбожества. Как можно было пойти у них на поводу? Ради денег?», — посетовал боец.
Горец подчеркнул, что такие деньги помогут Зеленскому жить в роскоши и добиться высокого уровня жизни, но потеряно было больше, так как деньги «не повод, чтобы продать страну и душу дьяволу».
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Данил Пономарев