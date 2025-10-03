Солдат ВС РФ оказался под огнем HIMARS, потерял часть черепа и выжил
Боец ВС РФ столкнулся с ужасом, когда попал под удар системы HIMARS. Этот инцидент произошел в самом начале СВО, когда украинские боевики начали активно использовать новое оружие.
Историю военнослужащего приводит телеканал RT. По словам бойца, после удара он очнулся в госпитале и не сразу осознал, что произошло. Мужчина пытался пошевелить рукой и почувствовал, что может это сделать. Однако желание взглянуть на себя обернулось шоком: правый глаз не видел, а при прикосновении к голове он понял, что отсутствует часть черепа.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
