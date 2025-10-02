Российский боец отрезал себе ступню после подрыва на мине и выжил
Боец в зоне специальной военной операции самостоятельно ампутировал себе ступню после подрыва и тем самым спас себе жизнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-анестезиолога медицинской службы с позывным Кетанов.
По словам медика, военный получил тяжёлое ранение: в него попал осколок. В результате взрыва у бойца почти полностью оторвало ступню. Конечность продолжала держаться только на мягких тканях и мешала ему двигаться.
Эвакуировать раненого сразу не могли. Несколько часов он полз самостоятельно, а затем попросил, чтобы с беспилотника ему сбросили нож. Кетанов уточнил, что боец сам отрезал повреждённую ступню. Врач считает, что именно эти действия позволили военному выжить.
«Для меня это герой, крутой. Он приехал к нам и достаточно спокойно об этом рассказал. То, что он сделал, во многом спасло ему жизнь — сам себе помог эвакуироваться и выжил», — отметил Кетанов.