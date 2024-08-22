В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена», — написал он.
По его словам в результате падения беспилотника произошел пожар на территории объекта министерства обороны. Спасатели приступили к тушению. Губернатор отметил, что жертв нет.
В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова