Минобороны раскрыло потери боевиков ВСУ в Курской области

Фото: iStock/vladj55
Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 240 военных в Курской области, а также более 11 000 за все время боев в регионе. Об этом проинформировало Минобороны России.
Помимо этого, ВСУ потеряли 13 единиц бронетехники, два танка, артиллерийское орудие, 11 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станцию РЭБ. Сообщается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11 400 военнослужащих и 89 танков.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.
Читайте также:
Командир спецназа «Ахмат» сделал шокирующее заявление о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Алаудинов: ударный кулак на курском направлении возглавили ССО Украины
Житель курского поселка рассказал, как дроны боевиков ВСУ сжигают дома
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.
Читайте также:
Командир спецназа «Ахмат» сделал шокирующее заявление о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Алаудинов: ударный кулак на курском направлении возглавили ССО Украины
Житель курского поселка рассказал, как дроны боевиков ВСУ сжигают дома
Дарья Осипова