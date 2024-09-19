За сутки боевики ВСУ выпустили более 160 боеприпасов и 22 БПЛА по российскому региону

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Боевики Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки выпустили 161 боеприпас по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, боевики атаковали села Веселая Лопань, Варваровка, Журавлевка, Нечаевка, Никольское, Щетиновка и Петровка. В ходе четырех обстрелов было выпущено 45 боеприпасов и использовано 5 беспилотников, из которых три были сбиты российской системой ПВО. Также он сообщил о повреждении одного легкового автомобиля.
Кроме того, по территории Грайворонского и Валуйского округов было выпущено 38 боеприпасов и использовано 4 БПЛА. В Краснояружском районе боевики нанесли удары по пяти населенным пунктам, выпустив 23 снаряда и 3 БПЛА.
Губернатор также отметил, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ, в частности город Шебекино, поселок Красное и села Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, выпустив 55 боеприпасов за восемь обстрелов и применив беспилотники. Четыре из которых были сбиты.
В результате атак повреждено 29 частных домов, две квартиры в одном многоквартирном доме, три легковых и один грузовой автомобиль. Также пострадали гараж, храм, линии электро- и газоснабжения и один социальный объект.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Кроме того, по территории Грайворонского и Валуйского округов было выпущено 38 боеприпасов и использовано 4 БПЛА. В Краснояружском районе боевики нанесли удары по пяти населенным пунктам, выпустив 23 снаряда и 3 БПЛА.
Губернатор также отметил, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ, в частности город Шебекино, поселок Красное и села Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, выпустив 55 боеприпасов за восемь обстрелов и применив беспилотники. Четыре из которых были сбиты.
В результате атак повреждено 29 частных домов, две квартиры в одном многоквартирном доме, три легковых и один грузовой автомобиль. Также пострадали гараж, храм, линии электро- и газоснабжения и один социальный объект.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова