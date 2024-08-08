Спецназовцы разгромили позиции ВСУ, используя эту военную хитрость

Фото: Минобороны РФ
Продолжаются боевые действия на Харьковском направлении, сообщает военкор Котенок в своем Telegram-канале. СпН «Аид» захватил ключевые позиции ВСУ.
На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия в районе населенного пункта Сотницкий Казачок. Военкор Котенок сообщает о продвижении в сторону четырех населенных пунктов.
Группа специального назначения «Аид» успешно выполнила боевую задачу, захватив одну из улиц, где ранее находился противник. Спецназовцы применили тактику военной хитрости: переодевшись в форму противника и захватив пленного, они получили доступ к радиосвязи противника, что позволило контролировать эфир и проводить более эффективные операции.
Дома, где укрывался противник, были быстро зачищены с однозначным исходом для врага. Продолжается оперативное развертывание сил и средств для дальнейшего контроля территории.
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Группа специального назначения «Аид» успешно выполнила боевую задачу, захватив одну из улиц, где ранее находился противник. Спецназовцы применили тактику военной хитрости: переодевшись в форму противника и захватив пленного, они получили доступ к радиосвязи противника, что позволило контролировать эфир и проводить более эффективные операции.
Дома, где укрывался противник, были быстро зачищены с однозначным исходом для врага. Продолжается оперативное развертывание сил и средств для дальнейшего контроля территории.
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Елена Перлова