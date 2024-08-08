Путин подписал важный закон о передаче оружия: как это повлияет на СВО

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал новый закон о передаче оружия бойцам СВО. Согласно документу, в зону спецоперации разрешается направлять и конфискованное оружие.
Путин подписал новый закон, который упрощает процедуру передачи конфискованного оружия в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает URA.ru.
Согласно новому закону, оружие и патроны, находящиеся в собственности Российской Федерации, могут использоваться для реализации полномочий государственных военизированных организаций. Это означает, что конфискованное оружие может быть направлено в зону СВО для поддержания оперативных задач и обеспечения нужд военных структур.
Ранее президент подписал закон, касающийся работы иностранных банков в России, который позволяет организациям из других стран открыть единый филиал на территории страны.
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Согласно новому закону, оружие и патроны, находящиеся в собственности Российской Федерации, могут использоваться для реализации полномочий государственных военизированных организаций. Это означает, что конфискованное оружие может быть направлено в зону СВО для поддержания оперативных задач и обеспечения нужд военных структур.
Ранее президент подписал закон, касающийся работы иностранных банков в России, который позволяет организациям из других стран открыть единый филиал на территории страны.
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Елена Перлова