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МО РФ показало кадры удара авиабомбами по солдатам ВСУ в Курской области

16 сентября 2024, 14:49
Фото: istockphoto/Maryana Serdynska

Фото: istockphoto/Maryana Serdynska

Министерство обороны Российской Федерации представило видео авиационной бомбардировки военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик появился в распоряжении ТАСС.
Сообщается, что удар был нанесен экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в приграничном районе Курской области.

Опубликованное видео начинается со взлета самолета, после чего показываются кадры полета Су-34 до заданной цели. В ролике также запечатлен момент сброса управляемых авиабомб.



«Задача выполнена. Цели поражены», — отметили в военном ведомстве.

В воскресенье Минобороны России проинформировало, что ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны — украинский истребитель МиГ-29.

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Песков высказался о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»
Песков: делом о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина» занимается Минобороны РФ
16 сентября 2024, 14:39

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны Андрей Белоусов держит на контроле ситуацию с гибелью бойцов «Эрнеста» и «Гудвина». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь эта тема все-таки, которая больше касается Министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны, были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива Министерства обороны», — сказал Песков.

13 сентября в Telegram-каналах распространилась информация о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Автор канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник показал переписку военным, который утверждал, что его вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец» на фоне конфликта с командованием.

Позже стало известно, что контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин», однако через ​непродолжительное время данная информация была ​опровергнута.

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ВС РФ ударили в цех по производству БПЛА на Украине
Минобороны: ВС РФ ударили в цех по производству БПЛА на Украине
16 сентября 2024, 14:01

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Цех по производству дронов, а также инфраструктура военного аэродрома и четыре склада с вооружениями ВСУ поражены российскими военными на Украине, доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что по вражеским целям работали беспилотники, артиллерия, ракетчики и оперативно-тактическая авиация.
«…Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144-х районах», — пояснили в Минобороны.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима.

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#мир
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#война
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В ВСУ раскрыли правду о погибших и раненых у Угледара
ТАСС: эвакуационные группы не успевают вывозить погибших ВСУ из Угледара
16 сентября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/Olena_Z

Эвакуационные группы ВСУ не могут справиться с потоком погибших и раненых боевиков у Угледара, рассказал пленный украинский военнослужащий Роберт Погорелов.
«Не справляемся. Не один десяток погибших и раненых. <...> Пулевые, осколочные [ранения]. Я их пытался вытаскивать <...>. Не все падали сразу, есть укрытия, [где остаются погибшие и раненые], кто-то по рации передает, что «трехсотый» минус, «двухсотый» (раненые и погибшие — прим. ред.), — цитирует боевика ТАСС.
Самого Погорелова оставили на этом фронтовом участке, сослуживцы пленника погибли, а его удалось вытащить бойцам ВС РФ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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#мир
#украина
#война
#всу
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Пушилин рассказал о насильственном изъятии детей из семей
Пушилин: украинская организация «Белый ангел» похищала детей из семей
16 сентября 2024, 13:17

Фото: сайт Кремля

Организация «Белый ангел», похищала детей из семей и перевозила их на территорию Украины. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы видим, что очень активную деятельность развернула так называемая организация "Белый ангел". По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов», — рассказал Пушилин.

Он пояснил, что детей отбирают у родителей и отправляют в интернаты на территории Украины. По словам Пушилина, ото всех родителей похищенных детей приняты заявления. Работа по их поиску останавливаться не будет. Также к ней будет привлечена детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что при освобождении российскими силами территорий, подконтрольных Киеву, представители организации забирали детей из семей, чтобы вынудить их эвакуироваться на украинскую сторону.

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«Все идет по плану»: в Раде оценили мобилизацию на Украине
FT: мобилизация на Украине продвигается по плану
16 сентября 2024, 13:10

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине продвигается согласно намеченному плану, однако необходимо еще три месяца, чтобы военнослужащие смогли принять участие в боевых действиях. Такое заявление сделал глава комитета Верховной рады Украины по обороне Александр Завитневич, его слова приводит британская газета Financial Times.
По данным издания, Украина сильно ограничена в возможности проведения ротации подразделений ВСУ или отправке подкреплений. Сообщается, что украинская армия находится на ранних стадиях пополнения своих войск после новой волны мобилизации.

«По словам украинских официальных лиц, мобилизация идет по плану, однако пройдет еще три месяца, прежде чем недавно обученные войска смогут оказать влияние на поле боя», — заявил Завитневич.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что ВСУ отправляют в окопы на линии фронта неопытных солдат. Уточнялось, что прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы. Тогда ожидались большие потери из-за нехватки опыта солдат. Помимо этого, при подготовке украинских военных часто пренебрегают такими дисциплинами, как медицинская подготовка.


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Российские военные освободили два населенных пункта под Курском
ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области
16 сентября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Российские военные освободили от боевиков ВСУ в Курской области населенные пункты Успеновка и Борки. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки», — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого, был нанесен удар по формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой бригаде, 82-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, 1-й бригаде Нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны в районах Любимовки, Николо-Дарьино, Новоивановки, Дарьино, Толстого Луга, Покровского и Плехово.

Кроме того, было отражено пять контратак в направлении населенных пунктов Викторовка, Любимовка, Бяхово, Большая Обуховка и Малая Локня. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными. Сообщается, что российскими военными были уничтожены четыре боевые бронированные машины.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов озвучил количество украинских солдат, захваченных под Курском за прошедший месяц. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Алаудинов озвучил количество украинских солдат, захваченных под Курском за прошедший месяц
Алаудинов сообщил, что в Курской области взяли в плен 20 военных ВСУ за месяц
16 сентября 2024, 12:10

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» за последний месяц взяли в плен 20 военных Вооруженных сил Украины. Об этом информирует ТАСС.
​По его словам, на Суджанском направлении российские бойцы смогли вывести 12 человек. Он отметил, что обстановка под Курском подконтрольная.

«В общем на двух направлениях за последний месяц, получается, наверное, наши ребята взяли человек 20 пленных», — пояснил Алаудинов.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины хотели расстрелять пенсионерку за использование мобильного телефона.

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#военные
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#украина
#всу
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Стало известно, чего Украина лишилась в зоне СВО
MWM: ВСУ потеряли невосполнимые истребители, превосходящие западные F-16
16 сентября 2024, 11:56

Фото: istockphoto/reflection_art

Вооруженные силы Украины потеряли невосполнимые истребители Су-27, которые превосходят западные F-16. Об этом информирует Military Watch Magazine.
В материале отмечается, что в ближайшем будущем Киев не получит самолет с похожими характеристиками и «высокой живучестью».

«Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы», — пишет издание.

Журналисты отметили, что Су-27 превосходит западные F-16 по дальности и размеру радара. Они также подчеркнули, что, поскольку Советский Союз не экспортировал этот самолет ни в какие другие страны, кроме Китая, союзники Украины не смогут предоставить ей эти самолеты для замещения утраченных.

В воскресенье Минобороны России проинформировало, что ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны — украинский истребитель МиГ-29.

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Бои в Курской области и продвижение ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО
16 сентября 2024, 11:41

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России продолжает контрнаступление в Курской области, освобождая российские села от присутствия украинских боевиков. Противник несет тяжелые потери, но пока пытается удержать занятые позиции. Тем временем армия России продвигается в районе Покровска (Красноармейска) и продолжает операцию по окружению Угледара.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 16 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Общая обстановка в Курской области остаётся стабильно напряжённой. Появляются сообщения о том, что противник начал выводить наиболее боеспособные части с российской территории и заменять их на мобилизованных. При этом Telegram-канал «Военная хроника», опираясь на реальную обстановку в регионе, пишет, что действия ВСУ похожи на перегруппировку и переоценку обстановки после серии неудачных действий, чем на полноценный отход.

Тем временем армия России продолжает выдавливать украинских боевиков с направления Кореновского района. После освобождения Обуховки наши парни атакуют по направлению к Любимовке, охватывая ее с двух сторон. Взятие под контроль ее и соседнего Зеленого Шляха позволит отрезать от снабжения всю группировку противника на северном фланге. Также наши парни подошли к окраинам села Толстый Луг.

Однако противник не оставляет попыток прорвать оборону в Глушковском районе. Идут бои за Веселое.

В Суджанском районе был освобождён населённый пункт Борки.

Покровское направление


Здесь ВС РФ продолжают наносить удары по мостам и путепроводам для снижения логистических возможностей противника. Идёт продвижение российских подразделений по линии Украинск — Михайловка. Севернее и восточнее населённого пункта Острое продолжаются боестолкновения.

В Селидово идут тяжелые бои на восточных окраинах. ВСУ ввели сюда основательные резервы, что позволяет противнику удерживать оборону в населенном пункте.

Украинский военный ресурс DeepState подтверждает успехи ВС РФ.

«Российские войска захватили Галицыновку на Покровском направлении, а также продвинулись возле поселков Песчаное, Григорьевка, Острое и Георгиевка», — говорится в сообщении украинского паблика.

Угледарское направление


Продолжаются бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, однако продвижение российских сил несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».

По словам журналиста Андрея Коца, ВС России приступили к окружению города. После захвата Богоявленки, военные ВСУ, находящиеся в Угледаре, окажутся в окружении. Осенняя распутица затруднит снабжение окружённых через поля, а опавшая листва лишит их укрытия в лесных насаждениях, считает военкор.

Тем временем ВС РФ штурмуют Водяное. Кроме того, идет зачистка Георгиевки. Также, ВС РФ ведут наступательные действия в Максимильяновке. Продолжаются бои в Украинске, большая часть города находится под контролем российских сил.

Торецкое направление


В Торецке наши бойцы продвигаются по улице Центральная вглубь городской застройки. До здания администрации города осталось буквально 500 метров.

«Очень нехорошая ситуация для противника в Торецке, который наши части шаг за шагом освобождают и откуда тоже можно ждать хороших новостей», — пишет военный аналитик Юрий Подоляка.

Также идут бои в районе Нелеповки.

Часовоярское направление


ВС РФ продолжают улучшать свои позиции на флангах, двигаясь по водоканалу. В самом городе пока значительных изменений на линии боевого столкновения не зафиксировано.

Севернее Часов Яра продолжаются бои у Григоровки.

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