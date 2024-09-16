МО РФ показало кадры удара авиабомбами по солдатам ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/Maryana Serdynska
Министерство обороны Российской Федерации представило видео авиационной бомбардировки военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик появился в распоряжении ТАСС.
Сообщается, что удар был нанесен экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в приграничном районе Курской области.
Опубликованное видео начинается со взлета самолета, после чего показываются кадры полета Су-34 до заданной цели. В ролике также запечатлен момент сброса управляемых авиабомб.
В воскресенье Минобороны России проинформировало, что ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны — украинский истребитель МиГ-29.
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Опубликованное видео начинается со взлета самолета, после чего показываются кадры полета Су-34 до заданной цели. В ролике также запечатлен момент сброса управляемых авиабомб.
«Задача выполнена. Цели поражены», — отметили в военном ведомстве.
В воскресенье Минобороны России проинформировало, что ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны — украинский истребитель МиГ-29.
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Дарья Осипова