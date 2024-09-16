В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов

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Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
По данным Минобороны России, с момента вторжения в Курскую область боевики потеряли почти 14 000 бойцов.
Помимо этого, он сообщил, что координация процесса выезда местных жителей была возложена на местную администрацию, силовые структуры, а также дружинников курского центра «Патриот». Смирнов попросил отнестись с пониманием к текущей ситуации.
Ранее генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» за последний месяц взяли в плен 20 военных Вооруженных сил Украины под Курском.
Стало известно, что спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, с момента вторжения в Курскую область боевики потеряли почти 14 000 бойцов.
«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал губернатор.
Помимо этого, он сообщил, что координация процесса выезда местных жителей была возложена на местную администрацию, силовые структуры, а также дружинников курского центра «Патриот». Смирнов попросил отнестись с пониманием к текущей ситуации.
Ранее генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» за последний месяц взяли в плен 20 военных Вооруженных сил Украины под Курском.
Стало известно, что спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова