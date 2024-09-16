Российские военные освободили два населенных пункта под Курском

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Российские военные освободили от боевиков ВСУ в Курской области населенные пункты Успеновка и Борки. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки», — говорится в сводке ведомства.
Помимо этого, был нанесен удар по формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой бригаде, 82-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, 1-й бригаде Нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны в районах Любимовки, Николо-Дарьино, Новоивановки, Дарьино, Толстого Луга, Покровского и Плехово.
Кроме того, было отражено пять контратак в направлении населенных пунктов Викторовка, Любимовка, Бяхово, Большая Обуховка и Малая Локня. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными. Сообщается, что российскими военными были уничтожены четыре боевые бронированные машины.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов озвучил количество украинских солдат, захваченных под Курском за прошедший месяц. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова