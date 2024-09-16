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Российские военные освободили два населенных пункта под Курском

ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области
16 сентября 2024, 12:21
Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Российские военные освободили от боевиков ВСУ в Курской области населенные пункты Успеновка и Борки. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки», — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого, был нанесен удар по формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой бригаде, 82-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, 1-й бригаде Нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны в районах Любимовки, Николо-Дарьино, Новоивановки, Дарьино, Толстого Луга, Покровского и Плехово.



Кроме того, было отражено пять контратак в направлении населенных пунктов Викторовка, Любимовка, Бяхово, Большая Обуховка и Малая Локня. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными. Сообщается, что российскими военными были уничтожены четыре боевые бронированные машины.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов озвучил количество украинских солдат, захваченных под Курском за прошедший месяц. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#машины
#солдат
#удар
Алаудинов озвучил количество украинских солдат, захваченных под Курском за прошедший месяц
Алаудинов сообщил, что в Курской области взяли в плен 20 военных ВСУ за месяц
16 сентября 2024, 12:10

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» за последний месяц взяли в плен 20 военных Вооруженных сил Украины. Об этом информирует ТАСС.
​По его словам, на Суджанском направлении российские бойцы смогли вывести 12 человек. Он отметил, что обстановка под Курском подконтрольная.

«В общем на двух направлениях за последний месяц, получается, наверное, наши ребята взяли человек 20 пленных», — пояснил Алаудинов.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины хотели расстрелять пенсионерку за использование мобильного телефона.

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#всу
#атака
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MWM: ВСУ потеряли невосполнимые истребители, превосходящие западные F-16
16 сентября 2024, 11:56

Фото: istockphoto/reflection_art

Вооруженные силы Украины потеряли невосполнимые истребители Су-27, которые превосходят западные F-16. Об этом информирует Military Watch Magazine.
В материале отмечается, что в ближайшем будущем Киев не получит самолет с похожими характеристиками и «высокой живучестью».

«Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы», — пишет издание.

Журналисты отметили, что Су-27 превосходит западные F-16 по дальности и размеру радара. Они также подчеркнули, что, поскольку Советский Союз не экспортировал этот самолет ни в какие другие страны, кроме Китая, союзники Украины не смогут предоставить ей эти самолеты для замещения утраченных.

В воскресенье Минобороны России проинформировало, что ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны — украинский истребитель МиГ-29.

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Бои в Курской области и продвижение ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО
16 сентября 2024, 11:41

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России продолжает контрнаступление в Курской области, освобождая российские села от присутствия украинских боевиков. Противник несет тяжелые потери, но пока пытается удержать занятые позиции. Тем временем армия России продвигается в районе Покровска (Красноармейска) и продолжает операцию по окружению Угледара.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 16 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Общая обстановка в Курской области остаётся стабильно напряжённой. Появляются сообщения о том, что противник начал выводить наиболее боеспособные части с российской территории и заменять их на мобилизованных. При этом Telegram-канал «Военная хроника», опираясь на реальную обстановку в регионе, пишет, что действия ВСУ похожи на перегруппировку и переоценку обстановки после серии неудачных действий, чем на полноценный отход.

Тем временем армия России продолжает выдавливать украинских боевиков с направления Кореновского района. После освобождения Обуховки наши парни атакуют по направлению к Любимовке, охватывая ее с двух сторон. Взятие под контроль ее и соседнего Зеленого Шляха позволит отрезать от снабжения всю группировку противника на северном фланге. Также наши парни подошли к окраинам села Толстый Луг.

Однако противник не оставляет попыток прорвать оборону в Глушковском районе. Идут бои за Веселое.

В Суджанском районе был освобождён населённый пункт Борки.

Покровское направление


Здесь ВС РФ продолжают наносить удары по мостам и путепроводам для снижения логистических возможностей противника. Идёт продвижение российских подразделений по линии Украинск — Михайловка. Севернее и восточнее населённого пункта Острое продолжаются боестолкновения.

В Селидово идут тяжелые бои на восточных окраинах. ВСУ ввели сюда основательные резервы, что позволяет противнику удерживать оборону в населенном пункте.

Украинский военный ресурс DeepState подтверждает успехи ВС РФ.

«Российские войска захватили Галицыновку на Покровском направлении, а также продвинулись возле поселков Песчаное, Григорьевка, Острое и Георгиевка», — говорится в сообщении украинского паблика.

Угледарское направление


Продолжаются бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, однако продвижение российских сил несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».

По словам журналиста Андрея Коца, ВС России приступили к окружению города. После захвата Богоявленки, военные ВСУ, находящиеся в Угледаре, окажутся в окружении. Осенняя распутица затруднит снабжение окружённых через поля, а опавшая листва лишит их укрытия в лесных насаждениях, считает военкор.

Тем временем ВС РФ штурмуют Водяное. Кроме того, идет зачистка Георгиевки. Также, ВС РФ ведут наступательные действия в Максимильяновке. Продолжаются бои в Украинске, большая часть города находится под контролем российских сил.

Торецкое направление


В Торецке наши бойцы продвигаются по улице Центральная вглубь городской застройки. До здания администрации города осталось буквально 500 метров.

«Очень нехорошая ситуация для противника в Торецке, который наши части шаг за шагом освобождают и откуда тоже можно ждать хороших новостей», — пишет военный аналитик Юрий Подоляка.

Также идут бои в районе Нелеповки.

Часовоярское направление


ВС РФ продолжают улучшать свои позиции на флангах, двигаясь по водоканалу. В самом городе пока значительных изменений на линии боевого столкновения не зафиксировано.

Севернее Часов Яра продолжаются бои у Григоровки.

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ВСУ грозят переворотом из-за мирной сделки с Россией
WP: ВСУ устроят переворот в случае мирной сделки с Россией
16 сентября 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Irina Piskova

ВСУ могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией. Об этом информирует The Washington Post.
По данным издания, в рядах украинских сил не поддерживают какую-либо мирную инициативу по завершению конфликта. Украинский солдат рассказал, что переворот может произойти, так как эту идею будут поддерживать те, кто живет в городах, не затронутых боевыми действиями.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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#сво
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#солдат
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ВС РФ поразили объекты боевиков ВСУ в нескольких регионах Украины
Лебедев: ВС РФ поразили объекты боевиков ВСУ в нескольких регионах Украины
16 сентября 2024, 10:12

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Удары по живой силе и технике боевиков ВСУ нанесли российские военные, передает РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«В городе Обухов (Киевская область. — Прим. ред.) и рядом с ним три прилета. Есть хорошее поражение живой силы и техники на «тайном» складе», — пояснил координатор сопротивления.

Он добавил, что под Киевом и в его пригородах было несколько серий ударов. В частности, в Фастове поражены склады на ж/д путях.

«Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара», — отметил собеседник.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики.

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#мир
#россия
#украина
#сво
#всу
#война
#вс рф
#новости
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Стало известно, что военные конфликты превратились в «мясорубку» из-за FPV-дронов
Российский доброволец Гусар: FPV-дроны превратили военные конфликты в мясорубку
16 сентября 2024, 09:39

Фото: iStock/vadimrysev

Российский доброволец, командир взвода БПЛА в бригаде «Эспаньола» с позывным Гусар рассказал, что FPV-дроны превратили военные конфликты в мясорубку. Об этом информирует «Лента.ру».
По его словам, дроны способны эффективно уничтожать живую силу. Он отметил, что контрмерами против их применения не обладает ни одна из сторон.

Доброволец пояснил, что неосведомлённые в боевых действиях люди часто называют БПЛА «всего лишь летающими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)», которых всегда было много в зонах боевых действий.

Гусар отметил, что это не так. По его словам, «это ПТУР, который стоит 40 000 рублей», поэтому он получил столь массовое распространение.

«БПЛА превратили войну из опасного приключения в настоящую мясорубку, перед которой мы бессильны», — пояснил он.

Военный предположил, что в будущем могут появиться эффективные средства радиолокационной борьбы, однако в ближайшее время этого ожидать не следует.

По его словам, пик эффективности БПЛА уже был преодолен. Доброволец выразил надежду, что вскоре как российская, так и украинская стороны осознают, что затраты на беспилотники превышают причиняемый ими ущерб.

Ранее сообщалось, что российские военные готовят для ВСУ котел в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские военные готовят для ВСУ котел в Угледаре
16 сентября 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные готовят для Вооруженных сил Украины котел в Угледаре. Об этом информирует РИА Новости.
По словам журналиста Андрея Коц, ВС России приступили к окружению города. После захвата Богоявленки, военные ВСУ, находящиеся в Угледаре, окажутся в окружении. Осенняя распутица затруднит снабжение окружённых через поля, а опавшая листва лишит их укрытия в лесных насаждениях.

Сообщается, что командование ВСУ попробует осуществить прорыв, но это может привести к аналогичной ситуации, которая произошла в Бахмуте. Отмечается, что потеря Угледара лишит Украину контроля над последним крупным городом на Южнодонецком направлении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боевики ВСУ хотели расстрелять пенсионерку под Курском из-за телефона
Житель Фарахов: ВСУ угрожали расправой бабушке в Курской области из-за телефона
16 сентября 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Боевики Вооруженных сил Украины хотели расстрелять пенсионерку за использование мобильного телефона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из жителей приграничных районов региона Михаила Фарахова.
По его словам, боевики прислонили ей дуло к голове и сказали, что ходить нужно без телефона, иначе её расстреляют. Помимо этого, он рассказал, что ВСУ обстреливают регион регулярно.

«Хохлы стреляли. И по нам начали стрелять. Один дрон сбивается, тут же второй, потом снаряд сбивается. И так где-то в течение около двух часов. Хату задели, в сарай попали», — поделился мужчина.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

УФСБ сообщило о попытке ВСУ при помощи БПЛА атаковать детский сад в Донецке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дрон
#участок
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#вс рф
#ракеты
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УФСБ сообщило о попытке ВСУ при помощи БПЛА атаковать детский сад в Донецке
16 сентября 2024, 08:19

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Военные ВСУ с помощью БПЛА пытались атаковать детский сад в Донецке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по ДНР.
Сообщается, что террористическая атака на здание детского сада была сорвана в Кировском районе. По данным УФСБ, российскими силами был перехвачен FPV-дрон, который боевики вооружили самодельным взрывным устройством.

Отмечается, что беспилотник пришлось уничтожать накладным зарядом из-за особенности конструкции взрывного устройства. Помимо этого, вблизи одного из промышленных объектов в Куйбышевском районе Донецка были посажены два разведывательных БПЛА.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины бьют оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде.

ВСУ выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России.

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#военные
#беспилотник
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#всу
#вс рф
#ракеты
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