Армия России продолжает контрнаступление в Курской области, освобождая российские села от присутствия украинских боевиков. Противник несет тяжелые потери, но пока пытается удержать занятые позиции. Тем временем армия России продвигается в районе Покровска (Красноармейска) и продолжает операцию по окружению Угледара.