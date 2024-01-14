Командир украинского танка сбежал из него во время боя под Донецком

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Во время боёв за Новомихайловку неподалёку от Донецка произошёл любопытный эпизод, характеризующий моральное состояние солдат ВСУ, в том числе командного состава. Командир танка во время боя выскочил из него и убежал в лесополосу, оставив экипаж умирать.
Украинский танк развернулся и попытался покинуть поле боя, но этого ему сделать не удалось. Сдетонировал боекомплект, после чего от гусеничной машины осталось чёрное пятно на снегу и разлетевшиеся во все стороны дымящиеся обломки. Командир танка ВСУ уцелел, отлежавшись в лесопосадках, чего не скажешь о его экипаже, который он сам и привёл в засаду.
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Александр Бойцов