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Саперы инженерно-саперного батальона Южного военного округа ВС РФ расположили противотанковые мины рядом с позициями украинских боевиков на нейтральной территории на Запорожском направлении.
Об этом сообщил командир 539-го взвода, пишет «МК». По словам военного, минирование произвели скрытно ночью. Установили противотанковые мины ТМ-62.
Для техники ВСУ это может стать очень неприятным сюрпризом.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в зоне СВО на Украине 20-летнего американского морпеха.
Об этом сказано в некрологе газеты The Parkersburg News and Sentinel.Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что 20-летний наемник ВСУ Сет Патрик Брайан был уничтожен во время операции на реке Днепр в Запорожской области.
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Для техники ВСУ это может стать очень неприятным сюрпризом.
Об этом сказано в некрологе газеты The Parkersburg News and Sentinel.Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что 20-летний наемник ВСУ Сет Патрик Брайан был уничтожен во время операции на реке Днепр в Запорожской области.
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Мария Фирсова