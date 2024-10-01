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В рядах ВСУ наблюдается большая проблема с наркоманией. Такое заявление сделал командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов, его слова приводит «Украинская правда».
По его словам, украинские военные иногда отказываются выполнять поставленные боевые задачи из-за мобилизованных наркоманов, с которыми их отправляют в бой.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявлял, что украинские военные в зоне боевых действий злоупотребляют алкоголем и наркотиками, однако киевские власти замалчивают эту проблему, которая усугубится после их возвращения домой.
Этим он объяснил частые ДТП с участием военной техники, ЧП с гранатами и другое. По словам Азарова, проблема станет еще серьезнее после окончания конфликта, когда украинские военные вернутся домой и поймут, что государству они не нужны.
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«Они (мобилизованные. — ред.), нанюхаются, а потом по окопу бегают с пулеметом, стреляют, им кажется, что их штурмуют», — рассказал Гнездилов.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявлял, что украинские военные в зоне боевых действий злоупотребляют алкоголем и наркотиками, однако киевские власти замалчивают эту проблему, которая усугубится после их возвращения домой.
Этим он объяснил частые ДТП с участием военной техники, ЧП с гранатами и другое. По словам Азарова, проблема станет еще серьезнее после окончания конфликта, когда украинские военные вернутся домой и поймут, что государству они не нужны.
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Элина Позднякова