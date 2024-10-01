В Госдуме отреагировали на доклад в ООН о пытках военнопленных РФ боевиками ВСУ

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Опубликованная в ООН информация о том, что боевики ВСУ пытали российских военнопленных, очень важна. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат ГД РФ Виктор Заварзин.
«Это очень важно. Я даже скажу, что пора раскачивать все международные организации, в первую очередь, конечно, Организацию Объединенных Наций (ООН), и дать огласке все эти ужасные преступления, которые творят на Украине...» — сказал член оборонного комитета Госдумы.
Заварзин посчитал действия ООН правильными, а также отметил, что нужно «раскачивать международные организации». Кроме того, депутат уточнил, что случаи издевательств со стороны ВСУ не являются единичными.
Ранее сообщалось, что с прошлого года больше ста военнопленных РФ на Украине рассказали о том, что их пытали боевики.
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