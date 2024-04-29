Российские войска успешно наступают на Донецком направлении

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Российская армия успешно наступает на Донецком направлении. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что недавние успехи ВС РФ к северо-западу от Авдеевки вынудили украинскую армию отступать с других позиций вдоль линии фронта к западу от Авдеевки. Продвижение российских войск также наблюдается в районе Сватово.
Ранее об этом же заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что угроза возможной будущей российской наступательной операции против Харькова вынуждает Украину выделять дополнительные силы и технику для защиты города.
Напомним, украинский журналист Андрей Цаплиенко написал в своем Telegram-канале, что для сдерживания прорыва ВС России под Часовым Яром в ДНР переброшен спецназ Главного управления разведки Украины.
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Ранее об этом же заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что угроза возможной будущей российской наступательной операции против Харькова вынуждает Украину выделять дополнительные силы и технику для защиты города.
Напомним, украинский журналист Андрей Цаплиенко написал в своем Telegram-канале, что для сдерживания прорыва ВС России под Часовым Яром в ДНР переброшен спецназ Главного управления разведки Украины.
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Екатерина Коршунова