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В подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения инфраструктурные объекты и аграрное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный украинскими властями глава региональной администрации Александр Прокудин.
По словам Прокудина, было зафиксировано попадание в объекты критической и транспортной инфраструктуры и агропредприятие. При этом чиновник не уточнил, о поражении какого именно объекта идет речь.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по складам с ударными беспилотными летательными аппаратами украинской армии.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по складам с ударными беспилотными летательными аппаратами украинской армии.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова