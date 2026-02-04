На Украине мужчина умер в ТЦК
На Львовщине произошел трагический случай. 2 февраля 2026 года, около 09:30, в помещении территориального центра комплектования (ТЦК) умер мужчина. Об этом пишут украинские СМИ.
Военнослужащие группы оповещения совместно с представителем полиции остановили гражданина Воловецкого И. для проверки военно-учетных документов. По предварительным данным, у него зафиксировали алкогольное отравление.
