На Украине мужчина умер в ТЦК

04 февраля 2026, 07:39

На Львовщине мужчина умер в помещении ТЦК

Фото: iStock/reflection_art

На Львовщине произошел трагический случай. 2 февраля 2026 года, около 09:30, в помещении территориального центра комплектования (ТЦК) умер мужчина. Об этом пишут украинские СМИ.