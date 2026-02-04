Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область
Силы ПВО в ночь с 3 на 4 февраля отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в небе над Миллеровским районом уничтожили один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле в настоящий момент отсутствует. Сведения уточняются.
Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность сохраняется, и призвал жителей Ростовской области оставаться бдительными.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
