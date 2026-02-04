Трамп заявил, что у него состоялся разговор с Путиным

04 февраля 2026, 01:26

Трамп рассказал про беседу с Путиным, однако не раскрыл дату и детали разговора

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.





Американский лидер не стал раскрывать журналистам конкретные детали состоявшейся беседы и вопросы, которые обсуждали главы государств. Он также не уточнил, когда именно провел разговор с президентом России.





«Я беседовал с ним», — сказал Трамп.