Трамп заявил, что у него состоялся разговор с Путиным

Трамп рассказал про беседу с Путиным, однако не раскрыл дату и детали разговора
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.



Американский лидер не стал раскрывать журналистам конкретные детали состоявшейся беседы и вопросы, которые обсуждали главы государств. Он также не уточнил, когда именно провел разговор с президентом России.

«Я беседовал с ним», — сказал Трамп.
Он отметил, что хочет скорейшего окончания украинского конфликта и рассчитывает, что Владимир Путин приложит к этому все усилия. При этом ранее американский лидер признал, что США зарабатывают, пользуясь проблемной ситуацией на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
