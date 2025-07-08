Командир ВСУ отчитал пожилую женщину, которая не поблагодарила его за «защиту» от России

Командир ВСУ Матяш заявил, что украинцы должны быть благодарны армии за защиту от врагов
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские власти должны разъяснить населению, что Россия — это враг, так как не все граждане страны понимают, почему должны поддерживать собственную армию. Об этом заявил в эфире украинского телеканала командир мотопехотного взвода Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Матяш.



«И это должен говорить им не я. Это должно говорить государство», — возмутился Матяш.
В эфире телеканала он рассказал о произошедшем с ним случае. Так, военный вёл диалог с пожилой женщиной, которая отказалась его благодарить за «защиту» от России и «героизм» на фронте. Матяш осудил женщину и заявил, что без ВСУ она была бы уже похоронена под Покровском (Днепропетровская область). Украинка резко ответила ему: «Я вас туда не посылала».

Ранее штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь рассказал, что бойцы ВСУ с помощью дронов убили около 15 своих сослуживцев, которые сдались в плен российской армии.
Анастасия Чубина

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