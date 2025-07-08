Командир ВСУ отчитал пожилую женщину, которая не поблагодарила его за «защиту» от России

08 июля 2025, 16:22

Командир ВСУ Матяш заявил, что украинцы должны быть благодарны армии за защиту от врагов

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские власти должны разъяснить населению, что Россия — это враг, так как не все граждане страны понимают, почему должны поддерживать собственную армию. Об этом заявил в эфире украинского телеканала командир мотопехотного взвода Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Матяш.







«И это должен говорить им не я. Это должно говорить государство», — возмутился Матяш.