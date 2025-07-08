Командир ВСУ отчитал пожилую женщину, которая не поблагодарила его за «защиту» от России
Командир ВСУ Матяш заявил, что украинцы должны быть благодарны армии за защиту от врагов
Украинские власти должны разъяснить населению, что Россия — это враг, так как не все граждане страны понимают, почему должны поддерживать собственную армию. Об этом заявил в эфире украинского телеканала командир мотопехотного взвода Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Матяш.
«И это должен говорить им не я. Это должно говорить государство», — возмутился Матяш.В эфире телеканала он рассказал о произошедшем с ним случае. Так, военный вёл диалог с пожилой женщиной, которая отказалась его благодарить за «защиту» от России и «героизм» на фронте. Матяш осудил женщину и заявил, что без ВСУ она была бы уже похоронена под Покровском (Днепропетровская область). Украинка резко ответила ему: «Я вас туда не посылала».
Ранее штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь рассказал, что бойцы ВСУ с помощью дронов убили около 15 своих сослуживцев, которые сдались в плен российской армии.