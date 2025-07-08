«ВСУ взяли в осаду Симферополь и продолжают удерживать Мариуполь»: военкор Коц высмеял главкома Сырского

08 июля 2025, 15:57

Военкор Коц заявлением о взятии ВСУ в осаду Симферополя высмеял главкома Сырского

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ не только продолжают удерживать позиции в Курской и Белгородской области, но и взяли в осаду Севастополь и всё ещё имеют контроль над Мариуполем и Артёмовском (украинские название – Бахмут). Об этом в своём Telegram-канале написал военкор Александр Коц, высмеяв тем самым заявление главкома ВСУ Александра Сырского.





Так, украинский главнокомандующий заявил, что Украина якобы восстанавливает позиции и продолжает удерживать Курскую и Белгородскую области.





«Да-да, конечно. Именно поэтому Сырский лихорадочно перебрасывает подкрепления в Сумскую область и стачивает их под Юнаковкой», – написал в ответ Коц.