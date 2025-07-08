«ВСУ взяли в осаду Симферополь и продолжают удерживать Мариуполь»: военкор Коц высмеял главкома Сырского
Военкор Коц заявлением о взятии ВСУ в осаду Симферополя высмеял главкома Сырского
ВСУ не только продолжают удерживать позиции в Курской и Белгородской области, но и взяли в осаду Севастополь и всё ещё имеют контроль над Мариуполем и Артёмовском (украинские название – Бахмут). Об этом в своём Telegram-канале написал военкор Александр Коц, высмеяв тем самым заявление главкома ВСУ Александра Сырского.
Так, украинский главнокомандующий заявил, что Украина якобы восстанавливает позиции и продолжает удерживать Курскую и Белгородскую области.
«Да-да, конечно. Именно поэтому Сырский лихорадочно перебрасывает подкрепления в Сумскую область и стачивает их под Юнаковкой», – написал в ответ Коц.Также он с иронией добавил, что украинские войска продолжают удерживать вошедшие в состав России Мариуполь, Артёмовск, Авдеевку, Красногоровку, Курахово, Селидово, Украинск, Горняк и Новогродовку, а морской десант ВСУ высадился в Крыму и взял в осаду Симферополь.
В заключение Коц отметил, что главкому, перед которым после провального завершения вторжения в Курскую область зависла перспектива отставки, больше нечего говорить, кроме таких неоднозначных и откровенно лживых заявлений.