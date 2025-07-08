В ГД рассказали о «политических качелях Трампа» в отношениях с РФ
Депутат Белик: Трамп озабочен исключительно интересами США
Президент США Дональд Трамп действует исключительно в собственных национальных интересах. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
«Трамп озабочен интересами США и поступает так, как ему выгодно. Сначала он останавливает помощь и получает одобрение тех, кто в Штатах устал от украинского конфликта, а затем поступает наоборот. Такие политические качели Трампа можно объяснить оказываемым на него давлением со стороны Конгресса», — пояснил Белик в беседе с Life.ru.
Он уточнил, что некоторые конгрессмены из Республиканской партии имеют антироссийские настроения.
По словам депутата, американскому президенту важно удержать контроль над Палатой представителей и Сенатом после выборов, которые состоятся в следующем году. Поэтому Трампу приходится маневрировать между группами влияния внутри его партии.
Белик не исключил, что США все же возобновят поставки военной помощи Украине, однако сделают это так, чтобы не навредить интересам Вашингтона.