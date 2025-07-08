Менявшему украинские флаги на польские поляку грозит тюремный срок

08 июля 2025, 14:27

Менявшему украинские флаги на польские поляку грозит до 3 лет лишения свободы

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Гражданину Польши, который менял украинские флаги на польские, грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Гдыни во вторник, 8 июля.







«Задержан мужчина, который в последние недели выкладывал в интернет видео, демонстрирующие снятие украинских флагов. Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под стражу», — сказано в публикации правоохранителей.

