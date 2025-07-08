Менявшему украинские флаги на польские поляку грозит тюремный срок
Менявшему украинские флаги на польские поляку грозит до 3 лет лишения свободы
Гражданину Польши, который менял украинские флаги на польские, грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Гдыни во вторник, 8 июля.
«Задержан мужчина, который в последние недели выкладывал в интернет видео, демонстрирующие снятие украинских флагов. Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под стражу», — сказано в публикации правоохранителей.По информации полицейских, фигуранта обвинили в «преступлениях на почве ненависти». Следствие установило, что задержанный снимал видео, где призывал к враждебности по отношению к украинскому сообществу, оскорблял украинцев и угрожал им. Кадры он размещал в сети.
Кроме того, указывается, что мужчина угрожал поджогом и избиением, а за отказ снять флаги Украины со зданий применил перцовый баллончик. Его заключили под стражу на два месяца.