Депутат Рады Безуглая назвала реальное число солдат ВСУ на фронте

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В составе ВСУ примерно 300 тысяч солдат принимают непосредственное участие в боевых действиях. Однако общая численность украинской армии составляет около 1 миллиона человек.
По словам Безуглой, та часть военнослужащих Вооружённых сил Украины, которая не принимает непосредственного участия в боевых действиях, обходится казне в 168 миллиардов гривен в год (4,5 миллиарда долларов по курсу Нацбанка Украины). Основная претензия депутата заключается в отсутствии ротации боевых частей, несмотря на то, что большая часть украинских войск находится в тылу.
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Александр Бойцов