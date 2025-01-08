Командир ВСУ озвучил причины дезертирства в обученной во Франции бригаде

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Дезертирство в 155-й бригаде ВСУ имени Анны Киевской связано с падением боевого духа среди военных и командиров, а также с недостаточным оснащением ресурсами. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый в своих соцсетях.
Отмечается, что военнослужащие, которые проходили подготовку во Франции, столкнулись с неэффективностью работы и отсутствием мотивации у командиров среднего звена.
Также Драпатый указал, что подготовка бойцов бригады велась в сложных условиях, которых оказалось недостаточно доя создания «из новобранцев – побратимов».
Кроме того, по словам командующего, формирование бригады имени Анны Киевской происходило в краткие сроки, поэтому полный контроль над всеми процессами было невозможно осуществить.
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Также Драпатый указал, что подготовка бойцов бригады велась в сложных условиях, которых оказалось недостаточно доя создания «из новобранцев – побратимов».
Кроме того, по словам командующего, формирование бригады имени Анны Киевской происходило в краткие сроки, поэтому полный контроль над всеми процессами было невозможно осуществить.
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Анастасия Чинкова