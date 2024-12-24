В Раде пожаловались на дезертирство военных, обучающихся за границей

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Часть украинских военных, проходящих обучение на военных полигонах за границей, самовольно оставляют свои части. Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко, слова которого приводит издание «Страна.ua».
16 декабря украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных сведений, сообщал, что количество уголовных дел, возбуждённых по статье о дезертирстве в этом году увеличилось в 3,7 раза, а по статье о самовольном составлении части – в 3,3 раза, по сравнению с прошлым годом.
Горбенко подчеркнул, что процент оставления части из новосозданных бригад самый большой. Также нередки случаи, когда бойцы сбегают во время учёбы за рубежом. За это следует уголовная ответственность.
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Анастасия Чинкова