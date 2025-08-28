Командир ВСУ предложил главе МИД Венгрии «засунуть санкции в задницу»

28 августа 2025, 17:56

Командир ВСУ Бровди предложил Сийярто засунуть санкции в задницу

Петер Сийярто (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Командующий Силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди нецензурно прокомментировал сообщения о санкциях Венгрии против него и предложил главе МИД страны Петеру Сийярто засунуть эти ограничения себе в задницу. Об этом он написал в своём личном блоге.