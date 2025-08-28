Командир ВСУ предложил главе МИД Венгрии «засунуть санкции в задницу»
Командующий Силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди нецензурно прокомментировал сообщения о санкциях Венгрии против него и предложил главе МИД страны Петеру Сийярто засунуть эти ограничения себе в задницу. Об этом он написал в своём личном блоге.
Украинский военнослужащий назвал главу внешнеполитического ведомства Венгрии «танцором на костях» и призвал его не брать на себя больше, чем он может потянуть. Так он отреагировал на угрозу Сиярто ограничить Шенген гражданину Украины.
Также Бровди подчеркнул, что претензии Венгрии по ударам ВСУ по российскому нефтепроводу «Дружба» связаны якобы не с защитой суверенитета, а желанием страны «набить карманы подсанкционным сырьём».
Ранее Будапешт объявил о введении санкций против командира ВСУ, который, по мнению венгерских властей, причастен к нанесению ударов по нефтепроводу 28 августа. При этом Сийярто не уточнил, в отношении кого конкретно введены ограничения.
Читайте также: