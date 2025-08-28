Венгрия подала в суд на ЕС из-за помощи Киеву активами РФ
Венгрия подала иск в Суд ЕС против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая решение о финансировании военной помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов, принятое без учета позиции Будапешта.
Иск, поданный в июне-июле 2025 года, был принят к рассмотрению 25 августа. Венгрия требует отменить решение Совета ЕС от мая 2024 года, которое разрешает направлять 99,7% прибыли от замороженных активов РФ в Европейский фонд мира для военной поддержки Киева. Будапешт утверждает, что его исключили из процесса голосования под предлогом отсутствия статуса государства, делающего взносы, что нарушило процедуры ЕС.
Речь идет о €3-5 млрд ежегодных поступлений Украине. На данный момент EPF уже перечислил Киеву €11 млрд, преимущественно на закупку вооружения. Дата рассмотрения иска не определена, и процесс может затянуться на годы. Исход дела создаст прецедент: если Венгрия выиграет, подобные решения нельзя будет принимать без учета всех стран-членов, в случае поражения — вето Будапешта смогут игнорировать и впредь.
Ранее венгерское издание Magyar Nemzet сообщило, что Украина за три года получила от ЕС почти вдвое больше средств (€168,9 млрд), чем Венгрия за 20 лет членства в блоке (€90,2 млрд), что highlights приоритет Брюсселя в поддержке Киева.
Читайте также: