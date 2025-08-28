Командиру ВСУ запретили въезд в Венгрию после атаки на нефтепровод «Дружба»
Венгрия запретила въезд в страну и на территорию всей Шенгенской зоны командиру ВСУ, которого обвиняют в атаке на нефтепровод «Дружба», сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в социальных сетях.
Он уточнил, что речь идет о руководителе воинского подразделения, совершившего «крайне серьёзные нападения» на магистраль, но имени подозреваемого не раскрыл.
По данным Сийярто, в августе по «Дружбе» было нанесено как минимум три удара, что приводило к остановкам поставок нефти; одна из атак произошла в ночь на 22 августа.
Министр обратился к Европейской комиссии с требованием отреагировать на эти инциденты, отметив, что удары наносят ущерб не России, а, прежде всего, Венгрии и Словакии, и напомнил, что ЕК — «Европейская комиссия, а не украинская».
