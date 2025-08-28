Командиру ВСУ запретили въезд в Венгрию после атаки на нефтепровод «Дружба»

28 августа 2025, 11:47

Сийярто: за атаку на «Дружбу» командиру ВСУ запретили въезд в Венгрию

Фото: istockphoto/xbrchx

Венгрия запретила въезд в страну и на территорию всей Шенгенской зоны командиру ВСУ, которого обвиняют в атаке на нефтепровод «Дружба», сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в социальных сетях.