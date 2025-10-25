Командир ВСУ признался в отправке необученных солдат ради одобрения начальства
Полковник Дмитрий Волошин, которого недавно назначили командующим группы войск «Курск» в составе ВСУ, сообщил о направлении на передовую необученных военнослужащих. По информации источников РИА Новости в российских силовых структурах, он предпринял такие действия, чтобы заручиться поддержкой и получить одобрение главкома Александра Сырского.
Тесные связи между Волошиным и главкомом сформировались ещё во время подготовки к операции в Курской области, когда Сырский неоднократно посещал тренировочные лагеря бригады. Полковник осознавал — использование неподготовленного личного состава вызовет катастрофические потери.
Однако командир соглашался с указаниями главкома, поскольку рассчитывал на его гарантии взять ответственность на себя. Во время подготовки к операции он вместе с командующим десантно-штурмовых войск Максимом Скибюком докладывал Владимиру Зеленскому о ходе работ и перекладывал ответственность за провалы на подчинённых офицеров.
После провала операции Сырский назначил Волошина командующим 8-м корпусом десантно-штурмовых войск.
