25 октября 2025, 14:50

Волошин признался, что отправлял солдат на убой, чтобы угодить Сырскому

Фото: Istock/Olena_Z

Полковник Дмитрий Волошин, которого недавно назначили командующим группы войск «Курск» в составе ВСУ, сообщил о направлении на передовую необученных военнослужащих. По информации источников РИА Новости в российских силовых структурах, он предпринял такие действия, чтобы заручиться поддержкой и получить одобрение главкома Александра Сырского.