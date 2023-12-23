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Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщило, что не поддерживает контакт с украинскими властями по вопросу о списке «погибших» в Буче.
«Хотя мы не находимся в контакте с властями Украины по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершенных в Буче и других местах в Киевской области», —заявили в ОБСЕ, пишет РИА Новости.В бюро предполагают, что проводить расследование должна Россия.
Ранее сообщалось, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.
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