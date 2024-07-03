Командир ВСУ выстрелил в спину солдату

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Бойцу ВСУ выстрелил в спину командир, потому что тот оказал первую помощь сначала товарищу, а не старшему. Об этом рассказал RT командир российского взвода с позывным Ворон.
По сообщению российского бойца, раненый солдат ВСУ всю ночь полз до российских позиций и просил воды. Он не исключает того, что это может быть приманкой.
Ранее британский эксперт заявил о крупной бреши в оборонительных позициях ВСУ, которая постепенно увеличивается. Он сообщил о больших потерях украинской армии и тщетных попытках сдержать наступление ВС РФ.
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Олег Дикий