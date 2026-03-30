Командир взвода рассказал о взаимодействии с захваченными украинцами
Морпехи России действовали в тылу ВСУ с пленными солдатами
Российские морпехи несколько недель находились в тылу украинских войск вместе с пленными солдатами. Командир взвода с позывным «Кейбер» из 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты поделился подробностями. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, переправить пленных в тыл не удалось из-за плотного окружения противника.
«Мы объяснили им, как устроена жизнь в России. Они начали понимать, что командование обманывает их», — отметил он.
После подхода основных сил российской армии морпехи смогли безопасно вывести пленных. Один раненый солдат получил автомат и броню, а другие с завязанными руками шли впереди него.
