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Командир взвода ВСУ Каптур рассказал, как его бросили в бою со сломанной ногой

Фото: iStock/vadimguzhva

Фото: iStock/vadimguzhva

Командир взвода 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Николай Каптур рассказал о своем опыте сдачи в плен российским военным после того, как он остался один на позициях в Курахово с серьезным травмированием ноги. Об этом пишет РИА Новости.


Он сообщил, что был брошен своими товарищами после получения ранения и принял решение сдаться. По его словам, военный не выполнил приказ своего непосредственного командира роты по имени «Хантер» оставить людей на позициях. После того как его ранило, командир отдал команду на отход, и Каптур остался один. В результате он решил сдаться российским войскам.

Каптур отметил, что многие солдаты боятся сдаваться из-за запугивания со стороны командования, которое утверждает, что русские военные жестоко обращаются с пленными. Однако он опроверг эти утверждения, подчеркнув, что российские солдаты оказали ему необходимую медицинскую помощь и заботились о нем, предоставляя еду и воду.

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#россия
#военные
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#удар
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Зеленский заявил о шансе завершить конфликт на Украине в 2025 году
16 января 2025, 15:17

Владимир Зеленский заявил, что шанс завершить конфликт на Украине в 2025 году есть, однако для этого Киеву необходимо договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Telegram-канал «РБК-Украина».
Украинский политик подчеркнул, что Киеву необходимо договориться с Трампом о наличии конкретных гарантий для безопасности. Также американский президент должен «принудить» российского лидера Владимира Путина к дипломатии и завершению конфликта.

При этом Зеленский добавил, что уверен в способности Трампа предложить Украине реальные гарантии безопасности.

Вместе с тем, глава Украины указал на «месседжи» Трампа о желании завершения конфликта на Украине, которые тот посылает как публично, так и непублично.

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#конфликт
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МО РФ сообщило о значительных потерях ВСУ на Курском направлении
ВСУ потеряли более 210 военных в Курской области за сутки
16 января 2025, 13:40

Фото: iStock/IherPhoto

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 210 военнослужащих. Об этом проинформировало МО РФ.
Помимо этого, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по украинским формированиям, включая танковые и механизированные бригады, в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка и других.

Отражена контратака противника. Также были поражены живая сила и техника ВСУ в Сумской области, включая населенные пункты Бондаревка, Замостье и Мирополье.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Нанес урон НАТО на $300 млн: Новгородский дрон «Князь Вандал» испытали на СВО, особенности, характеристики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#конфликт
#бпла
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#сво
#всу
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Нанес урон НАТО на $300 млн: Новгородский дрон «Князь Вандал» испытали на СВО, особенности, характеристики
16 января 2025, 12:50

Фото: iStock/ vadimrysev

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», который создали новгородские инженеры, ликвидировал военную технику Североатлантического альянса (НАТО) на сумму более 300 миллионов долларов в зоне спецоперации (СВО). У оружия есть уникальные характеристики. Что это за дрон и где его будут производить — в материале «Радио 1».

Технические особенности FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский»


В военных кругах FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» называют «КВН». Оружие — это ударный беспилотник. Дрон связывается с оператором уникальным способом: вместо обычного радиоканала используется оптоволоконный кабель, что позволяет оружию противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с «Известиями» обратил внимание, что базой для подобного аппарата может быть любой мультироторный беспилотный летательный аппарат. Отмечалось, что главное новшество — использование катушки с оптоволокном.

Оптоволоконный кабель может гарантировать стабильное соединение и высокое качество изображения — это в большой степени улучшает управляемость дрона. Чтобы управлять «КВН», необходимо обладать особым мастерством, так как нужно аккуратно направлять оружие и избегать запутывания кабеля, уточнил Кондратьев. Чаще всего радиус действия «КВН» достигает нескольких километров.

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

«КВН» создали во время вторжения ВСУ в Курскую область


FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» разработали в НПЦ «Ушкуйник», его начали использовать в августе 2024 года, когда армия Украины вторглась в Курскую область. Так, «КВН» ликвидировал в курском приграничье танк Leopard 2A6 ВСУ. Сообщалось, что на том же направлении «Князь Вандал Новгородский» ударил по прототипу американской суперсистемы C-UAS Stryker, которую создали для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Атака на Тамбов, удар по командирам ВСУ в Сумах, бои в Курской области: последние новости СВО
Атака на Тамбов, удар по командирам ВСУ в Сумах, бои в Курской области: последние новости СВО

Дрон «КВН» лишил НАТО 300 млн долларов


Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем ежегодном послании объявил, что дрон уничтожил технику Североатлантического альянса на сумму 300 млн долларов в зоне спецоперации. Глава области поделился, что гордится инженерами-земляками, ведь они менее чем за год создали и освоили выпуск такого успешного оружия.

Андрей Никитин (Фото: kremlin.ru)

Где будут производить дрон «КВН»


Глава научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал ТАСС о начале выпуска FPV-дрона по производственной франшизе в некоторых регионах Российской Федерации. В будущем оборудуют серию сборочных лабораторий, часть из них будет расположена в зоне специальной военной операции.

Готовые комплекты дронов планируется доставлять на данные площадки для сборки и дооснащения под определенные задачи.
Чадаев добавил, что специалисты НПЦ проводят консультации с разработчиками из России по созданию собственных оптоволоконных решений для беспилотных систем. Он отметил необходимость общего результата над частным успехом.

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#дрон
#курское направление
#курская область
#нижний новгород
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В Тамбовской и Белгородской областях из-за БПЛА повреждены четыре дома и магазин
16 января 2025, 11:00

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В результате атак украинских беспилотников в ночь на четверг, 16 января, повреждены здание магазина и четыре частных жилых дома в Тамбовской и Белгородской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
На данный момент уточняется степень ущерба и возможные пострадавшие. Министерство обороны России ранее сообщало, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над российскими регионами. Из них 15 были сбиты в Белгородской области и три — в Тамбовской области.

Ситуация остается под контролем, экстренные службы работают на месте происшествий для оценки ущерба и оказания необходимой помощи.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Боевикам ВСУ запретили ходить в военной форме в Донецкой области
16 января 2025, 10:46

Фото: iStock/Iryna Imago

Военнопленный Николай Каптура рассказал, что оперативно-стратегическая группировка украинских войск «‎Хортица» издала приказ для подразделений ВСУ в Краматорске. В соответствии с новым указанием, военнослужащим запрещено передвигаться в военной форме из-за негативного отношения со стороны мирного населения. Об этом пишет РИА Новости.
Также им предписано использовать автомобили только с государственными номерами. Пленный отметил, что ситуация усугубилась после инцидента с подрывом начальника полигона, что привело к ещё большему беспокойству и указанию не появляться в форме рядом со штабами.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
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#сво
#всу
#вс рф
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Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных
Пленный Каптур: украинские командиры запускают дроны против своих же солдат
16 января 2025, 10:22

Фото: iStock/Irina Piskova

Бывший командир взвода 33-й механизированной бригады ВСУ Николай Каптур, который добровольно сдался в плен ВС РФ, сообщил о серьезных проблемах в рядах украинских вооруженных сил. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, командиры используют дроны для сброса боеприпасов на передовые позиции своих же бойцов, чтобы предотвратить их отступление. В частности, Каптур отметил, что военнослужащие испытывают страх перед наказанием за отказ от выполнения приказов, однако случаев отказа от участия в боевых действиях все равно становится все больше.

Он также указал на запреты командиров на эвакуацию раненых, что усугубляет ситуацию на передовой. По словам Каптура, состояние в рядах ВСУ остается крайне тяжелым, и многие солдаты вынуждены самостоятельно искать способы добраться до безопасных мест.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#оружие
#солдаты
#сво
#всу
#дроны
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Удар ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ
Минобороны: удар ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины был ответом на атаки ВСУ
16 января 2025, 10:19

Фото: iStock/PavelRodimov

Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины был ответом на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow и атаку на компрессорную станцию на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Ранее ведомство сообщало, что ВС РФ в среду утром произвели групповой удар высокоточным оружием и ударными дронами по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

В результате этого удара было поражено хранилище газа в населённом пункте Стрый в Львовской области.

Как отметили в Минобороны, этот удар стал ответом на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, а также на попытку атаки компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Целью последней атаки стал срыв поставок по газопроводу «Турецкий поток», связанному с этой станцией.

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Атака на Тамбов, удар по командирам ВСУ в Сумах, бои в Курской области: последние новости СВО
16 января 2025, 10:18

Фото: iStock/MikeMareen

Сразу на нескольких направлениях фронта российская армия добивается успехов. В настоящее время активные бои ведутся в Торецке, где ВС РФ продвигаются к городской шахте. На Часовярском направлении ситуация остаётся сложной. Продолжаются ожесточённые бои в микрорайоне Северный. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В результате наступательной операции ВС РФ были уничтожены 17 боевых бронированных машин, 8 единиц различной техники, а также склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, значительное количество личного состава, готовившегося к переброске в приграничные районы Курской области, было ликвидировано.

Также поступили сведения о ракетной атаке на штаб группировки украинской армии в городе Сумы. В момент удара в штабе находились представители командного состава ВСУ. По предварительным данным, именно они руководили операцией по вторжению в Курск.

В районе Малой Локни российские силы ведут активные боевые действия, стремясь прорвать оборонительные рубежи противника. Вблизи Николаевки зафиксированы серьезные столкновения. На северных рубежах продолжаются интенсивные бои в районе поселка Погребки. Большая часть населённого пункта находится под контролем российских войск, однако украинская сторона продолжает предпринимать попытки контратак.

Forbes: дроны ВС РФ помогли сдержать атаку танков ВСУ в Курской области
Forbes: дроны ВС РФ помогли сдержать атаку танков ВСУ в Курской области

ВСУ ударили по Тамбовской области


В ночь на 16 января 2025 года в Тамбовской области произошла масштабная атака беспилотников. По предварительным данным, дроны были запущены с территории Украины, вероятно, из Харькова, который находится примерно в 500 километрах от региона, сообщает Mash.

Жители окрестностей города Котовска и села Кузьмино-Гать сообщили о множестве взрывов и ярких вспышек в небе, а также о работе систем противовоздушной обороны. Согласно имеющимся данным, большинство беспилотников были нацелены на Тамбовский пороховой завод, расположенный неподалеку от села Кузьмино-Гать. Жертв и разрушений нет.

Торецкое направление


На Торецком направлении российская армия продолжает наступление, стремясь продвинуться к последнему крупному укрепрайону ВСУ в районе шахты «Торецкая» на севере города. Ожидается, что освобождение Торецка станет делом ближайшего времени. После этого линия фронта сместится от Горловки, что, вероятно, приведёт к прекращению артиллерийских обстрелов этого города.


Фото: iStock/Olena Bartienieva

Часовоярское направление


На Часовярском направлении ситуация остаётся сложной. Продолжаются ожесточённые бои в микрорайоне Северный и у завода огнеупоров. Несмотря на некоторые тактические успехи российских войск на юге этого участка, сам завод по-прежнему находится в «серой зоне», а интенсивность контратак со стороны ВСУ постепенно уменьшается.


Северское и Краснолиманское направления


На Северском направлении в последние сутки не было новых сообщений. В то же время на Краснолиманском участке, после освобождения села Тернов, продолжается перегруппировка войск. Украинские источники отмечают, что в этом районе ВСУ не получали подкреплений на протяжении нескольких месяцев, что может ослабить их оборону. В связи с этим российские войска готовятся к штурму сёл Колодези и Ямполовка.


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Херсонское направление


На Херсонском направлении изменений не произошло, однако российские войска продолжают успешные операции, нанося удары по ключевым объектам противника. В селе Львово, расположенном на левом берегу Днепра, была уничтожена установка радиолокационной разведки и помех (РЭБ) ВСУ с использованием дронов.

В ответ украинские силы выпустили 31 боеприпас по левобережным территориям, включая Алешки и Каховку. Эти обстрелы привели к ранениям четырёх мирных жителей и повреждению нескольких зданий, среди которых оказался и Дом детского творчества.


Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои. Противник активно использует артиллерию, обстреливая Каменку-Днепровскую, расположенную недалеко от Энергодара. Оперативных изменений на фронте в ближайшее время не ожидается, однако напряжённость остаётся высокой.

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#армия
#всу
#вс рф
#курская область
#сво
#статьи
#запорожская область
#бпла
#контрнаступление
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Украинский пленный Мирный рассказал о наркоманах среди ВСУ в Часовом Яре
16 января 2025, 09:57

Фото: iStock/pashapixel

Украинский военнопленный Руслан Мирный сообщил о проблеме употребления наркотиков среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, он упомянул о младшем лейтенанте, который служил логистом в Часовом Яре. По словам Мирного, этот военнослужащий злоупотреблял наркотическими веществами, что привело к его госпитализации после вывода украинских войск из региона.

Мирный отметил, что логист активно использовал некий препарат, который набирал в ампулы. Употребление наркотиков стало настолько серьезным, что после завершения операции он оказался в психиатрической больнице.

Эти заявления подчеркивают существующие проблемы с наркотиками в украинской армии, о которых ранее не раз сообщалось.

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#операции
#всу
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