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Командир взвода 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Николай Каптур рассказал о своем опыте сдачи в плен российским военным после того, как он остался один на позициях в Курахово с серьезным травмированием ноги. Об этом пишет РИА Новости.
Он сообщил, что был брошен своими товарищами после получения ранения и принял решение сдаться. По его словам, военный не выполнил приказ своего непосредственного командира роты по имени «Хантер» оставить людей на позициях. После того как его ранило, командир отдал команду на отход, и Каптур остался один. В результате он решил сдаться российским войскам.
Каптур отметил, что многие солдаты боятся сдаваться из-за запугивания со стороны командования, которое утверждает, что русские военные жестоко обращаются с пленными. Однако он опроверг эти утверждения, подчеркнув, что российские солдаты оказали ему необходимую медицинскую помощь и заботились о нем, предоставляя еду и воду.
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Дарья Осипова