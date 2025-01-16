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ВС РФ провели групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Это решение было принято в ответ на удары, нанесенные с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также на попытку атаки по компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), которая могла привести к срыву подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».
По данным Минобороны, российские военные успешно поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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По данным Минобороны, российские военные успешно поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова