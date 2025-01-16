ТАСС: с начала СВО Россия вернула из плена почти 2,5 тысячи своих солдат

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С начала проведения специальной военной операции Россия вернула с подконтрольной Украине территории почти 2,5 тысячи своих бойцов и совершила 30 обменов военнопленными. Об этом пишут в ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.
«Россия вернула с подконтрольной Украине территории 2 466 бойцов с начала СВО в результате 30 обменов», — отмечают в агентстве.
В рамках первого обмена в 2025 году между Россией и Украиной произошел обмен 25 военнопленными с каждой стороны. В прошлом году страны совершили 10 обменов, благодаря чему домой вернулось 1 266 солдат. В 2023 году Россия и Украина провели восемь обменов 547 военнопленными. За 2022 год Россия вернула на родину 628 своих солдат. В рамках обменов посредником являлись Объединенные Арабские Эмираты.
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Иван Мусатов