ПВО России перехватила 27 украинских беспилотников за ночь

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В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно информации Министерства обороны, 15 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, семь — над Воронежской областью, три — над Тамбовской областью и два — над Курской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Россия нанесла удар по газоэнергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Россия нанесла удар по газоэнергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова